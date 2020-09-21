Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 6 iş yerine para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 240 kişi ile 6 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1428 iş yeri denetlendi, 14 bin 243 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 37, maske takmadığı için 188 kişi ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 00:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 240 kişiye para cezası - Son Dakika

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