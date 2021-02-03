Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi

03.02.2021 02:41
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 998 iş yeri ve 19 bin 198 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 3, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 21 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 112 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 146 şüpheli yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu Eşini ve eniştesini öldürüp "Kafalarına ben sıktım" diyen şahıs, intihar etti Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü
Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı         
00:43
Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım         
00:21
Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar         
23:34
Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt         
22:38
Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt         
22:18
4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir 4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir         
17:28
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı         
15:47
Son sözleri Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis         
15:07
"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı         
13:56
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı         
13:22
Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı Türk Hava Kuvvetleri'ndeki uçakların maketini üretti, ünü dünyaya yayıldı         
10:59
Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 03:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei