Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 249 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 249 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1467 iş yeri denetlendi, 20 bin 121 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 11, maske takmayan 229, tedbirlere riayet etmeyen 9 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 36 şüpheli yakalandı.