Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 256 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 256 kişiye para cezası

01.01.2021 00:57
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 256 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 256 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 256 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1112 iş yeri denetlendi, 16 bin 605 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 4, maske takmayan 113, yasaklanan yerlerde sigara içen 39, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 95, sosyal mesafe kuralına uymayan 3, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yeri sahibi olmak üzere toplam 256 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında ise 1685 araç denetlendi.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 256 kişiye para cezası - Son Dakika


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