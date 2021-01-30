Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 262 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 262 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1149 iş yeri ve 20 bin 560 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina tedbirine uymayan 1, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 20, yasaklanan yerde sigara içen 37, maske takmayan 88 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1, önlemlere uymayan 2 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 1424 araç denetlendi.