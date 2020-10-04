Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.