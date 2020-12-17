Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 271 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 271 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1370 iş yeri denetlendi, 14 bin 692 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 124, yasaklanan yerlerde sigara içen 29, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 80 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve tedbirlere uymayan 15 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli de denetimler sırasında yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1457 araç denetlendi.