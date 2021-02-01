Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 275 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 275 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 745 iş yeri denetlendi, 12 bin 55 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 45, sosyal mesafe kuralına uymayan 5, yasaklanan yerlerde sigara içen 11, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 212 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işletmeci ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 1 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 904 araç kontrol edildi.