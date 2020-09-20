Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 277 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 277 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 277 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 277 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1144 iş yeri denetlendi, 18 bin 41 kişi sorgulandı. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 28, maske takmayan 236 kişi ile sosyal mesafe kuralına riayet edilmediği belirlenen 5 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca, denetimler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

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