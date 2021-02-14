Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası

14.02.2021 00:33
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1457 iş yeri ve 14 bin 282 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, karantina tedbirlerine riayet etmeyen 1, yasaklanan yerde sigara içen 5, maske takmayan 43 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 221 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı, 1134 araç denetlendi.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişiye para cezası - Son Dakika


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