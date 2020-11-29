Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası

29.11.2020 00:23
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 21 iş yeri denetlendi, 19 bin 674 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 13, yasaklanan yerlerde sigara içen 45, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 48 kişiye, tedbirlere uyulmayan 21 işletme sahibi ile HES kodu kuralına uymayan 3 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik denetimlerinde ise 1274 aracın kontrolü sağlandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 279 kişi ve 21 iş yerine para cezası - Son Dakika


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