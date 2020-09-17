Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 285 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 285 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1502 iş yeri denetlendi, 21 bin 326 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 25, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, maske takmadığı için 253 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.