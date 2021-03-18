Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 4 bin 461 iş yeri ve 20 bin 539 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 136, yasaklanan yerlerde sigara içen 20 kişi ile 2 işletmeciye, sokağa çıkma yasağına uymayan 107, karantina tedbirlerine uymayan 2, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yeri sahibine, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ve 2 işletmeciye, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeciye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1975 aracın kontrolü sağlandı.