Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 295 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 295 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 1977 iş yeri denetlenerek 21 bin 435 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 21, maske takmayan 240 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 34 kişiye para cezası verildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Marmara Gölü'nde su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu