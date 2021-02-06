Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 322 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1097 iş yeri ve 19 bin 991 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 30, karantina tedbirlerine uymayan 6, maske takmayan 125, yasaklanan yerde sigara içen 42 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 116 kişi ile maske takma kuralına uyulmayan bir, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten iki iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 113 kişi yakalandı, 1941 araç denetlendi.