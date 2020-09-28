Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 327 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 327 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1649 iş yeri denetlenirken, 17 bin 94 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmayan 288 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası - Son Dakika

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