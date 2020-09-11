Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 367 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 367 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 3 bin 86 iş yeri denetlendi, 21 bin 247 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 33, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmayan 321 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.