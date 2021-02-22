Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi

22.02.2021 01:23
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 732 iş yeri ve 13 bin 848 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 66, yasaklanan yerde sigara içen 1, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 314 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında da 1159 araç kontrol edildi.

Para Cezası, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 383 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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