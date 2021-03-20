Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 399 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere uymayan 399 kişi ile bir iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 bin 443 iş yeri ve 19 bin 927 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 141, yasaklı yerlerde sigara içen 64, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191, karantina tedbirlerine uymayan 3 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 1 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 89 kişi yakalandı.

Trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1985 aracın kontrolü sağlandı.