Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 43 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1172 iş yeri denetlendi, 19 bin 527 kişi sorgulandı.
Yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişiye, maske takmadığı için 17 kişiye idari para cezası kesildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 10:19 - Kaynak: AA
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