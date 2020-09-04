Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Yapılan denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişiye, maske takmadığı için 17 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1172 iş yeri denetlendi, 19 bin 527 kişi sorgulandı.

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