Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, İzmit ilçesindeki bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerince yapılan denetimde, kahvehanedeki 11 kişinin sokağa çıkma yasağını, sosyal mesafeyi ve maske takma kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

İşletme sahibi ve içeride bulunan kişiler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.