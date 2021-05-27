Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişi ile işletme sahibine ceza uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kahvehanede oyun oynayan 14 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olması gereken bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, 14 kişinin maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.

Oyun oynayanlar ile işletme sahibi hakkında idari işlem uygulandı.