Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 8 kişi ile işletme sahibine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız faaliyet gösteren kahvehanede 8 kişinin sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek iskambil oynadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişiye idari para cezası uyguladı.