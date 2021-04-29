Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası
29.04.2021 22:33
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 8 kişi ile işletme sahibine para cezası verildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede iskambil oynayan 8 kişi ile işletme sahibine para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün yapılan denetimler kapsamında ruhsatsız faaliyet gösteren kahvehanede 8 kişinin sokağa çıkma yasağı ile sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ederek iskambil oynadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 9 kişiye idari para cezası uyguladı.
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