Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Öte yandan, binanın çatı katındaki depoda oyun masa ve kağıtları ile malzemelerinin saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 7 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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