Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 5 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynayan 5 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 5 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye idari para cezası kesildi.
İşletme sahibi hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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