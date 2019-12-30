Kocaeli'de "Köye Dönüş" projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Köye Dönüş' projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı - Son Dakika

Kocaeli'de "Köye Dönüş" projesiyle 200 aileye nakliye yardımı yapıldı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köye Dönüş" projesi kapsamında 2019'da memleketine dönen 200 aileye nakliye yardımı yapıldığı bildirildi.

Kocaeli'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Köye Dönüş" projesi kapsamında 2019'da memleketine dönen 200 aileye nakliye yardımı yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de önemli ölçüde göç alan iller arasında yer alan Kocaeli'de, memleketlerine geri dönmek isteyen ailelere "Köye Dönüş" projesiyle nakliye yardımında bulunulduğu kaydedildi.

Köyüne dönmek için belediyeye başvuran ailelere yardım eli uzatıldığı aktarılan açıklamada, "200 aileye yapılan incelemeler sonrasında nakliye yardımı yapılabileceğine karar verildi. Gerçekleşen nakliye desteğiyle 200 aile Kocaeli'den memleketlerine geri döndü." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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