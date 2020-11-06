Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

06.11.2020 00:27

Son dakika haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.

Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli, Yangın, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa kent merkezine girdi Cumhuriyetçiler mahkemeden eli boş döndü! Michigan ve Georgia'da, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır
Seçim ABD'yi fena karıştırdı! Savunma Bakanı Esper istifa edecek iddiası Seçim ABD'yi fena karıştırdı! Savunma Bakanı Esper istifa edecek iddiası         
00:35
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak         
00:10
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı         
22:03
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı         
18:53
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi         
09:09
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 00:58:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei