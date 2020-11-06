Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar oluştu.