Kocaeli'de kozmetik ürün hırsızlığı iddiası
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünleri çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:02 Kaynak: AA
'nin Gebze
ilçesinde, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünleri çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Muallimköy Mahallesi'ndeki bir kamyondan, 200 bin lira değerindeki kozmetik ürünlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.
Çalınan ürünlerin, İstanbul
'da bir depoda olduğunu belirleyen ekipler, bunları sahiplerine teslim etti.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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