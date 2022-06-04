Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilerek dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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