Kocaeli'de kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilerek dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika