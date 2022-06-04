Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

04.06.2022 01:10
Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilerek dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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