Kocaeli'de kullandığı tırda 132 kilo 800 gram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda durdurulan ve kasasına zulalanmış halde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir tırla doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının belirlenmesi üzerine önceki gün Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürülen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce, teknik ve fiziki takibe alınan tır, 31 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durdurulmuş, narkotik dedektör köpeği "Millov" ile yapılan aramada, taşlama motoruyla kesilen tırın kasasında, zeminle şase arasına zulalanmış, kolay çıkartabilmek için iplerle birbirine bağlı, yaklaşık yarımşar kiloluk 260 paket halinde 132 kilo 800 gram eroin ele geçirmişti.