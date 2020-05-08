Kocaeli'de kullandığı tırda 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınmıştı.

Dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramada ekipler, tırın çeşitli yerlerinde saklanmış 5 çuval içerisinde paketlenmiş halde 155 kilogram eroin ele geçirmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sevkiyatta kullanıldığını belirledikleri bir tırı Anadolu Otoyolu'nda durdurmuştu.

Kocaeli 'de kullandığı tırda 155 kilogram eroin ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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