Kocaeli'de Kültür Sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
, yeni yılın ilk haftasında 3 oyunu seyirciyle buluşturacak.
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel
Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahnede 2 Ocak Çarşamba
günü saat 11.00 ve 13.00'te, 6 Ocak Pazar günü ise saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
"İyi Geceler Anne
"
Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker
'in yaptığı "İyi Geceler Anne", 2 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oyun Tiyatrosunda oynanacak.
Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın, beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.
"Fareler ve İnsanlar" John Steinbeck
'in yazdığı "Fareler ve İnsanlar"ın çevirisini Zeynep Avcı
, yönetmenliğini ise Aydın
Sigalı yaptı.
SDKM Büyük Sahnede 3 Ocak Perşembe saat 20.00'de, 4 Ocak Cuma saat 20.00'de, 5 Ocak Cumartesi saat 15.00'te ve 20.00'de seyircisiyle buluşacak oyunun konusu ise şöyle:
"Hayatlarını kazanabilmek için sürekli çiftliklerde çalışan iki yakın arkadaş George ve Lennie'nin hayali bir çiftliğe sahip olabilmek ve kendi yaşamlarını kurmaktır. Yıllardır kurdukları hayale tam ulaşmak üzereyken aniden gelişen bir olay, onları bu durumdan mahrum bırakır."