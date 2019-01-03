Kocaeli'de Kültür-sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
, ocak ayının ikinci haftasında 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.
Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", Süleyman Demirel
Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 9 Ocak Çarşamba
günü, saat 11.00 ve 13.00'te, 13 Ocak Pazar günü ise saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.
Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bir bulut olan "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.
"Kurdele ya da Artı Sonsuz"
Sanatçı Seçil Mutlu
Oğuz'un yazıp yönettiği, çok farklı bir reji anlayışıyla tek başına sahnelediği "Kurdele ya da Artı Sonsuz" adlı oyun, SDKM Oda Tiyatrosu'nda 10 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.
Oyun, iki kadının şiddet olgusunun zaman zaman çevresinde, zaman zaman tam merkezinde dolaşan yaşantılarını konu alıyor.
- "Oyalananlar"
Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun ise 10 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de, 11 Ocak Cuma günü saat 20.00'de, 12 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te ve saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.
Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.
Okuma Tiyatrosu ücretsiz
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca izleyicilere tiyatro oyun metinlerini tanıtmak ve tekrar hatırlatmak amacıyla SDKM Tatbikat Sahnesi'nde "Okuma Tiyatrosu" ücretsiz düzenleniyor.
Bu kapsamda "Kum Saatindeki Akrep" adlı oyun, 7 Ocak Pazartesi günü seyircisiyle buluşacak.