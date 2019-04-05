Kocaeli'de Kültür-sanat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, nisan ayının ikinci haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, nisan ayının ikinci haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.



Erdoğan Hasan Cengiz'in yazıp yönettiği "Hayal Perdesi Karagöz Akıllanıyor" adlı oyun, 9 Nisan Salı günü saat 11.00 ve 14.00'te, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda izlenebilecek.





Oyunun konusu şöyle:





"Hacivat Karagöz'den kendine bir iş bulmasını ister. Bunun üzerine Karagöz, kendine odunculuk işini uygun görür ve ormana ağaçları kesmek için yola çıkar. Hacivat, Karagöz'ün bilinçsizce doğaya zarar vermesine mani olmak ister fakat engel olamaz. Hacivat, mahalle esnafı ve çocuklarla anlaşarak, Karagöz'e kurmaca bir oyun oynar. Karagöz, hatasını anlayarak, ormanların ve ağaçların canlıların yaşamındaki önemini kavrar."





"Minik Bulut Minnak"





Aytek Mete Elgün'ün yazıp yönettiği "Minik Bulut Minnak", SDKM Büyük Sahne'de 10 Nisan Çarşamba günü saat 11.00 ve 13.00'te, 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te çocuklar için sahnelenecek.





Eserde, yağmur yağdıramayan küçük bulut "Minnak"ın, küresel ısınmayla mücadelesi anlatılıyor.





"Oyalananlar"



Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosunda seyirciyle buluşacak.





Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.





"Kara Fatma"





Türel Ezici'nin yazdığı, Mustafa Sekmen'in yönettiği oyun, SDKM Büyük Sahne'de 11 Nisan Perşembe günü saat 20.00, 12 Nisan Cuma günü saat 20.00 ve 13 Nisan Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.





Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş bir kadın kahramanının bakış açısından tarihsel bir görünümün ortaya konulduğu oyunun konusu şöyle:





"Fatma Seher (nam-ı diğer Kara Fatma) Kurtuluş Savaşı'nda, verdiği milli mücadeleyle şanlı tarihimizin önemli kahraman kadın askerlerinden biridir. Cephede vermiş olduğu mücadele, harap haldeki memleketin tüm kadınlarına moral olmuş ve birçok kadının savaşa katılmasını sağlamıştır. Fatma Seher'in milli mücadele sorumlu olduğu bölge Kocaeli yarımadasıdır. Kara Fatma ve taburu, Sakarya, Kocaeli, İznik, Yalova hattında orduya destek vermiştir. Milli Mücadele yıllarında yaşanan acı, keder, zulüm ve ödenen bedeller karşılığında kazanılan zafer, üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada gerçekleşmiştir. Kara Fatma'nın mücadelesi savaş sonrası devam etmiş, yaşanan zorluklar Darülaceze'de geçen zamanlarda daha çok artmıştır."

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