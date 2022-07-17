Kum zambakları çiçek açmaya başladı - Son Dakika
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Kum zambakları çiçek açmaya başladı

17.07.2022 21:22

Kum zambaklarının açan çiçeklerinin görüntülenmesi Çamkonak Mahallesi Muhtarı Hasan Ekrem'in konuşması Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Uzunkum sahilinde çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı.

Kum zambaklarının açan çiçeklerinin görüntülenmesi

Çamkonak Mahallesi Muhtarı Hasan Ekrem'in konuşması Kocaeli'de kum zambakları çiçek açmaya başladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Uzunkum sahilinde çıkan kum zambakları sahilleri süslemeye başladı.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bildirilen, koparılması ve yurtdışına götürülmesi yasak olan bir endemik bitki türü olan kum zambakları Kandıra'nın Çamkonak Mahallesi Uzunkum sahilinde çiçek açtı.

Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen, Karadeniz sahillerinde de rastlanan ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını koparmanın cezası 120 bin liraya kadar çıkıyor.

Çamkonak Mahallesi Muhtarı Hasan Ekrem, AA muhabirine, kum zambaklarının bilinçli şekilde korunduğunda daha fazla alanı süsleyeceğini söyledi.

Kum zambağını korumak için insanların bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade eden Ekrem, "Bu mevsimde açıyorlar. Temmuz ortasından Eylül'e kadar açmaları devam ediyor. Kokusu, güzelliği ile harika bir bitki. Koruma altında olan bir bitki. İnsanların bu bilince ulaşmalarını istiyoruz. Zarar vermeden gelip burada görsünler fotoğraflarını çeksinler. Buranın, etrafının çitle çevrilip koruma altına alınmasını, yaşatılmasını ve tanıtılmasını istiyoruz." dedi.

Kum zambaklarının boyu yaklaşık 40-45 cm uzunluğa ulaşabiliyor.

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Kaynak: AA

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