Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de "kumar" operasyonu
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Kocaeli'de "kumar" operasyonu

21 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı.
Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:05 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Kocaeli, Güncel
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