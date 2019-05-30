Kocaeli'de "kumar" operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Halil Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ayrıca aynı iş yerinde sigara içenlere de cezai işlem uygulandı.

Operasyonda kumar oynama makineleri, bilgisayar, çeşitli düzenekler ve 5 bin lira kumar parasına el konuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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