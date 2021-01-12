Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de kumar oynandığı tespit edilen kahvehanenin 2 işletmecisi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgi doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu tespit eden ekipler, duvara asılı oyun makinesi ele geçirdi.

İş yerinde bulunan 2 kişiye, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan" adli, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.???????