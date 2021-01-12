Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı

12.01.2021 10:09
Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı, System.String[]

Kocaeli'de kumar oynandığı tespit edilen kahvehanenin 2 işletmecisi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'de kumar oynandığı tespit edilen kahvehanenin 2 işletmecisi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgi doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu tespit eden ekipler, duvara asılı oyun makinesi ele geçirdi.

İş yerinde bulunan 2 kişiye, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamaktan" adli, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.???????

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti
Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı         
10:11
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak         
09:46
Silahla intihara kalkışan adamı, bindiği taksinin şoförü kurtardı Silahla intihara kalkışan adamı, bindiği taksinin şoförü kurtardı         
09:37
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak         
06:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu         
15:29
Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak Ünlü aktör Jason Statham, turizmin başkenti Antalya'da çekilecek aksiyon filminde rol alacak         
14:01
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 10:35:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de kumar oynanan kahvehanenin 2 işletmecisine adli ve idari işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei