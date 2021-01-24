Kumar oynatılan iş yerine baskın - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynandığı bilgisi üzerine bir iş yerine baskın yaptı.

İş yerindeki 9 kişiye, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için idari para cezası uygulandı.

Kumar oynattığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.