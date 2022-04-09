Kocaeli'de kumar oynayan 13 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de gerçekleştirilen "kumar ve oyun makineleri" uygulamasında kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleştirilen kumar ve oyun makineleri uygulamasında il genelinde 111 iş yeri kontrol edilirken, 2 bin 147 kişi sorgulandı.

Uygulama sırasında, ruhsatsız silahları satın alma ve basit yaralama suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Ayrıca, kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 13 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 90 tombala pulu, 21 tombala kartı, 184 iskambil kağıdı ve kumardan elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu.