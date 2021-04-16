KOCAELİ'DE KUMAR OYNAYAN 17 KİŞİYE CEZA - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ve Derince ilçelerinde kumar oynayan 17 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

Gebze ve Derince ilçelerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek, kumar oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine polis baskın düzenledi. Gebze ilçesinde bir kahvehanede kumar oynayan 13, Derince ilçesinde ise bir dernekte kumar oynayan 4 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske ihlalleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Kumar masasında bulunan paralara ve kumar oynamada kullanılan makineye el konuldu. Kumar oynayanlar ve her iki işletmenin sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.