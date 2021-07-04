Kumar oynayan 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal eden 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerini ihlal eden 21 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesinde kumar oynandığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, kumarda kullanılan malzeme ve paralara el koydu. İşletmede 21 kişinin maske ve mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı belirlendi. İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı. Öte yandan, bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kumar oynayan 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Son Dakika

Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı

Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı

Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak

Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi

Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu

3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var

Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı