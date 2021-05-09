Kocaeli'de kumar oynayan 24 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadığı belirlenen 24 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek suçundan para cezası verildi.

Ayrıca işletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Çayırova ilçesinde de bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye, para cezası kesildi.