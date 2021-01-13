Kocaeli'de kumar oynayan 26 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de kumar oynayan 26 kişiye para cezası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir villa ve dernekte kumar oynarken yakalanan 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir villa ve dernekte kumar oynarken yakalanan 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir villada kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, içerideki 16 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske takmadıkları, sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesti. Ayrıca, yapılan kontrolde hakkında arama kararı olan 1 kişi yakalandı. Öte yandan ilçede bir dernekte kumar oynayan 10 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

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