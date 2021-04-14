Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 23 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 23 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bulunan bir dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Dernek binasına düzenlenen operasyonda, içeride kumar oynayan 23 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 23 kişiye para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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