Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Kocaeli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye ceza uygulandı
03.05.2021 10:59
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 17 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darıca ilçesindeki denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
Denetimde kahvehanedeki 17 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, maske ve mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları belirlendi.
İşletme sahibi ve diğer kişiler hakkında idari işlem uygulandı.
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