Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kumar ve tombala operasyonu

Kocaeli'de kumar ve tombala operasyonu

1 saat önce

KOCAELİ'deki 'kumar ve tombala' uygulamasında kumar oynatan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de kumar ve tombala operasyonu, System.String[]
KOCAELİ'deki 'kumar ve tombala' uygulamasında kumar oynatan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 19 kişiye 6 bin 80 TL ceza kesildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22.00 ila 01.00 saatleri arasında 'kumar ve tombala' uygulaması yaptı. 375 polisin katıldığı uygulamada 165 iş yeri ve 36 dernek lokali kontrol edildi. 3 bin 644 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı. Kumar oynanan 2 tombala oyunu ve 1 iskambil destesine el konulurken, 3 iş yeri sahibi hakkında 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 19 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na göre 6 bin 80 TL ceza kesildi. Ayrıca yapılan üst aramalarında bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 03:18 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: CHP Genel Merkezine Yürüyeceğiz Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kumar ve tombala operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]