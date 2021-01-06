Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın - Son Dakika

Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın

06.01.2021 23:10
Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda kumarhaneye çevrilen direye yapılan baskında suçüstü yakalan 33 kişiye ceza kesildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanda kumarhaneye çevrilen direye yapılan baskında suçüstü yakalan 33 kişiye ceza kesildi.

Olay 23.30 sıralarında İzmit Veli Ahmet Mahallesi'nde bir apartmanın 6. Katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerince inceleme yapılan daire içinde 33 kişinin bulunduğu ve 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise E.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kumar oynayan 5 kişiye ve şahıslara yer temin eden H.E. adlı şahsa "Kumar oynanması için yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Baskında daire içinde bulunan 33 kişiye ise korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Barışçıl kalın ABD'de Trump destekçilerinden bir grup, Kongre binasına girmeyi başardı Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın: Mandzukic ile ilgileniyoruz Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Başkanlık seçimleri çıkmaza girdi! Trump'tan talimat: Biden'in zaferini Kongre'de onaylamayın Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi         
23:00
Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi         
22:32
ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı         
22:07
Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu Bağcılar'da bir kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu         
22:04
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 23:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei