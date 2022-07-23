Kocaeli'de kümesin yanmasına neden olan kişiye idari para cezası

Hayriye Mahallesi'nde İ.G'nin (31) bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateş, kendisine ait içinde hayvan bulunmayan kümese de sıçradı.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde ot temizliği için yaktığı ateşin sıçramasıyla kümesin yanmasına neden olan kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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