Kocaeli'de kumsala sürüklenen hayvan gübresi kirliliğe neden oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de kumsala sürüklenen hayvan gübresi kirliliğe neden oldu

14.04.2022 15:32
Kocaeli'de kumsala sürüklenen hayvan gübresi kirliliğe neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan ve sahilde kirliliğe yol açan hayvan gübresi ekiplerce temizlendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Beyoğlu Deresi'nden İzmit Körfezi'ne akan ve sahilde kirliliğe yol açan hayvan gübresi ekiplerce temizlendi.

Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplandığı ve bu durumun kötü kokuya neden olduğu ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, söz konusu sahilde temizlik çalışması başlattı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Beyoğlu Deresi'nden denize taşınan hayvan gübresinin dalgalarla kıyıya vurduğu anlaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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