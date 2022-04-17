Kocaeli'de kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına 367 bin lira ceza - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İzmit Körfezi sahilinde kirliliğe yol açan besicilik firmasına 367 bin lira ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Kavaklı sahilinin hayvan gübresiyle kaplanarak kirliliğe neden olunmasıyla ilgili denetimlerini tamamladı.

Ekiplerce, hayvan gübresinin Beyoğlu Deresi'nden denize taşınmasına neden olduğu gerekçesiyle ilçede besicilik yapan firmaya 367 bin lira ceza kesildi.

14 Nisan'da Kavaklı sahili hayvan gübresiyle kaplanmış, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan temizlik çalışması sonucu hayvan gübresi, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş ve yetkililerce söz konusu derenin çevresindeki çiftliklerde denetimlere başlanmıştı.